"Колбасного короля" России застрелили из арбалета

Владимир Маругов Фото из открытых источников

Злоумышленники объявлены в розыск

В Подмосковье двое неизвестных проникли в дом российского бизнесмена и владельца крупных мясокомбинатов Владимира Маругова, после чего застрелили его из арбалета. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на старшую помощницу руководителя областного главка СК РФ Ольгу Врадий.

"По предварительным данным, 2 ноября ночью в Истре несколько человек в масках проникли в баню, связали хозяина дома и его супругу, после чего стали требовать передачи денежных средств, хранящихся в доме. В какой-то момент женщине удалось освободиться и убежать", - сказала Врадий.

На данный момент следователи изъяли орудие убийства. Злоумышленники объявлены в розыск.

"Нападавшие скрылись на автомобиле. Машину удалось обнаружить в одной из деревень Истринского городского округа", - добавила Врадий.

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Напомним, ранее в Соединенный Штатах Америки застрелили актера Эдди Гасселла - звезду телевизионного сериала "Поверхность".