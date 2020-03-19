Князь Монако заразился коронавирусом
Альбер продолжает работать из кабинета своих апартаментов
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусною инфекцией COVID-19. Об этом сообщает France Info.
Отмечается, что состояние монарха не вызывает беспокойства, он продолжает работать.
"Князь Альбер продолжает работать из кабинета своих апартаментов, он находится в постоянном контакте с членами своего кабинета, правительства и со своими ближайшими соратниками", - говорится в сообщении.
За здоровьем князя Монако наблюдает врач.
Согласно данным, в мире всего зарегистрировано 218 815 случаев инфицирования, среди них - 8810 смертей и 84 114 человек, которые преодолели болезнь.
Как известно, от вируса в мире вилікувалось более 84 тысяч человек.