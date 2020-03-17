КНР осудила Трампа за твит о "китайском коронавирусе"

Дональд Трамп Фото из открытых источников

В Пекине отметили, что США должны "позаботиться о собственных делах"

Китай призвал США прекратить обвинения против Пекина после твита президента Дональда Трампа о "китайском вирусе". Об этом сообщает ВВС.

"Мы призываем США исправить свою ошибку и прекратить необоснованные обвинения против Китая", - отметил представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан.

Он подчеркнул, что США должны "позаботиться о собственных делах", прежде чем подвергать стигматизации Китай.

Накануне в понедельник президент США в твите назвал коронавирус COVID-19 "китайским вирусом".

Во Всемирной организации здравоохранения предостерегали от увязки коронавируса с любой конкретной областью или группой из-за риска стигматизации.

Однако ряд представителей администрации США называют COVID-19 китайским вирусом. Тем временем, госсекретарь Помпео неоднократно ссылался на "вирус Ухань", где впервые был зарегистрирован случай заболевания.

Напомним, по состоянию на сегодня в мире инфицировано коронавирусом 182 407 человек, умерло - 7 154 человек, выздоровели - 79 433 человек. Очагом заражения является китайская провинция Хубэй, где были зафиксированы первые случаи заражения новым вирусом.

По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов умерли, свыше 68,8 тысячи излечились. Во всем мире заболело больше 167,5 тысячи человек.