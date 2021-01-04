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Семья из Пакистана побила рекорд Гиннеса и стала самой старой семьей в мире

Сейчас члены семьи живут в разных уголках планеты

Книга рекордов Гиннеса Фото из открытых источников

Семья Д'Круз, которая состоит из 12 братьев и сестер, побила Мировой рекорд Гиннеса как семья с самым большим совокупным возрастом. Об этом сообщает CNN

Согласно сообщению, самому младшему члену семьи 75 лет, а самому старшему - 97 лет. Все братья и сестры родились у одних родителей в Пакистане, но сейчас живут по всему миру: в Канаде, США, Швейцарии, Великобритании.

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Как отмечается, общий возраст всех братьев и сестер составляет 1042 года и 315 дней, рекорд подтвердили 15 декабря. 

Семья Д'Круз CNN

Также Книга рекордов Гиннеса назвала даты рождения братьев и сестер Д'Круз:

  • Дорин (3 сентября 1923 года),
  • Патрик (30 сентября 1925 года),
  • Женевьева (4 июля 1927 года),
  • Джойс (2 марта 1929 года),
  • Ронни (24 августа 1930 года),
  • Берил (26 августа 1932 года),
  • Джо (1 июня 1934 года),
  • Франческа (17 сентября 1936 года),
  • Алтея (27 июля 1938 года),
  • Тереза (9 июня 1940 года),
  • Розмари (30 марта 1943 года)
  • Евгений (24 октября 1945 года).

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Напомним, недавно во Франции мужчина установил абсолютный рекорд, выиграв в лотерею 200 миллионов евро.

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