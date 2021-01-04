Семья из Пакистана побила рекорд Гиннеса и стала самой старой семьей в мире
Сейчас члены семьи живут в разных уголках планеты
Семья Д'Круз, которая состоит из 12 братьев и сестер, побила Мировой рекорд Гиннеса как семья с самым большим совокупным возрастом. Об этом сообщает CNN.
Согласно сообщению, самому младшему члену семьи 75 лет, а самому старшему - 97 лет. Все братья и сестры родились у одних родителей в Пакистане, но сейчас живут по всему миру: в Канаде, США, Швейцарии, Великобритании.
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Как отмечается, общий возраст всех братьев и сестер составляет 1042 года и 315 дней, рекорд подтвердили 15 декабря.
Также Книга рекордов Гиннеса назвала даты рождения братьев и сестер Д'Круз:
- Дорин (3 сентября 1923 года),
- Патрик (30 сентября 1925 года),
- Женевьева (4 июля 1927 года),
- Джойс (2 марта 1929 года),
- Ронни (24 августа 1930 года),
- Берил (26 августа 1932 года),
- Джо (1 июня 1934 года),
- Франческа (17 сентября 1936 года),
- Алтея (27 июля 1938 года),
- Тереза (9 июня 1940 года),
- Розмари (30 марта 1943 года)
- Евгений (24 октября 1945 года).
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Напомним, недавно во Франции мужчина установил абсолютный рекорд, выиграв в лотерею 200 миллионов евро.