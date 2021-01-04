Семья из Пакистана побила рекорд Гиннеса и стала самой старой семьей в мире

Сейчас члены семьи живут в разных уголках планеты

Книга рекордов Гиннеса Фото из открытых источников

Семья Д'Круз, которая состоит из 12 братьев и сестер, побила Мировой рекорд Гиннеса как семья с самым большим совокупным возрастом. Об этом сообщает CNN.

Согласно сообщению, самому младшему члену семьи 75 лет, а самому старшему - 97 лет. Все братья и сестры родились у одних родителей в Пакистане, но сейчас живут по всему миру: в Канаде, США, Швейцарии, Великобритании.

Как отмечается, общий возраст всех братьев и сестер составляет 1042 года и 315 дней, рекорд подтвердили 15 декабря.

Семья Д'Круз CNN

Также Книга рекордов Гиннеса назвала даты рождения братьев и сестер Д'Круз:

Дорин (3 сентября 1923 года),

Патрик (30 сентября 1925 года),

Женевьева (4 июля 1927 года),

Джойс (2 марта 1929 года),

Ронни (24 августа 1930 года),

Берил (26 августа 1932 года),

Джо (1 июня 1934 года),

Франческа (17 сентября 1936 года),

Алтея (27 июля 1938 года),

Тереза (9 июня 1940 года),

Розмари (30 марта 1943 года)

Евгений (24 октября 1945 года).

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Напомним, недавно во Франции мужчина установил абсолютный рекорд, выиграв в лотерею 200 миллионов евро.