КНДР заминировала границу с Китаем, чтобы обезопаситься от COVID-19

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Отсутствие средств борьбы с коронавирусом в КНДР назвали " коронавирусной травмой"

Северная Корея прибегла к экстремальным мерам защиты страны от коронавирус и заминировала границу с Китаем. Об этом заявила разведка Южной Кореи, передает The Korea Herald.

В частности, по информации спецслужб, Пхеньян опасается распространения коронавируса из-за слабой системы здравоохранения, загрузка которой может привести к катастрофе. В парламентском докладе в Сеуле отсутствие средств борьбы с коронавирусом в КНДР назвали "коронавирусной травмой".

Отмечается, что в феврале власти КНДР поняла, что в результате распространения инфекции может умереть до пол миллиона жителей, поэтому границы срочно закрыли. В августе пограничники получили приказ стрелять на поражение, если кто-то попытается попасть в страну со стороны Китая.

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Законы чрезвычайного положения предусматривают смертную казнь для должностных лиц, которые провалили контроль над болезнью. По данным южнокорейской разведки, на Севере есть случаи, когда критически больных транспортировали железнодорожным транспортом, чтобы избежать передачи инфекции. Пока полная картина эпидемической ситуации в стране неизвестна — официально в КНДР коронавирус нет.

До сих пор Северная Корея не принимает иностранной помощи для борьбы с коронавирусом, в частности предложенной Южной Кореей. Также отмечается, что должностных лиц, которые перевозили крупные партии товаров через границу еще в августе, наказали.

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Ранее сообщалось, что телевидение КНДР посоветовало жителям меньше выходить на улицу, когда ветер несет желтую пыль из соседнего Китая, поскольку она может быть заражена коронавирусом.