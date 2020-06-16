КНДР взорвала в приграничной зоне офис связи с Южной Кореей , - Сеул

Учреждение было расположено в приграничном городе Кэсон

Открытие офиса связи в 2018 году ВВС

Власти Южной Кореи заявили, что Северная Корея взорвала совместный офис для связи с Югом вблизи приграничного города Кэсон. Об этом сообщает ВВС.

Согласно сообщению, об этом шаге стало известно через несколько часов после того, как Северная Корея пригрозила военными действиями на границе.

Министерство объединения Южной Кореи в Сеуле подтвердило, что в 14:49 по местному времени произошел взрыв.

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Офис, который находится на территории КНДР, был открыт в 2018 году, чтобы помочь двум Кореям в общении. Однако из-за ограничений, связаных с коронавирусом COVID-19, здание службы связи пустовало с января.

Как отмечается, в течение последних недель напряжение между государствами растет из-за перебежчиков на юге, которые направляют пропаганду через границу. В частности, они регулярно присылают агитационные материалы с помощью воздушных шаров или даже беспилотников.

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Напомним, ранее в КНДР заявили, что готовы направить армию в демилитаризованную зону, которая разделяет Северную и Южную Кореи.