КНДР провела испытания крылатых ракет в Японском море

Через 40 минут после запуска они упали в Японском море

Северная Корея провела испытания нескольких противокорабельных крылатых ракет типа "воздух-земля" в акватории Японского моря. Об этом пишет Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

"Крылатые зенитные ракеты были выпущены в направлении северо-востока с районов вблизи (северокорейского – ред.) восточного прибрежного города Мунчон около 7 часов утра", - говорится в сообщении.

По данным издания, через 40 минут после запуска, преодолев около 150 км, ракеты упали в Японском море.

Также отмечается, что в районе города Вонсан были замечены самолеты ВВС КНДР, которые были идентифицированы, как истребители производства российской компании "Сухой".

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Напомним, ранее Северная Корея провела испытания супертяжелого многозарядной пусковой установки.