live
Новости » Мир Читати новину українською

КНДР провела испытания крылатых ракет в Японском море

sputniknews.ru

Через 40 минут после запуска они упали в Японском море

Северная Корея провела испытания нескольких противокорабельных крылатых ракет типа "воздух-земля" в акватории Японского моря. Об этом пишет Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

"Крылатые зенитные ракеты были выпущены в направлении северо-востока с районов вблизи (северокорейского – ред.) восточного прибрежного города Мунчон около 7 часов утра", - говорится в сообщении.

По данным издания, через 40 минут после запуска, преодолев около 150 км, ракеты упали в Японском море.

Также отмечается, что в районе города Вонсан были замечены самолеты ВВС КНДР,  которые были идентифицированы, как истребители производства российской компании "Сухой".

Новости по теме: Лидер КНДР заявил, что его страна продолжит разработку стратегического оружия

Напомним, ранее Северная Корея провела испытания супертяжелого многозарядной пусковой установки.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram
Loading...

программы канала ZIK

Дмитрий Спивак І HARD из Влащенко І 13.04.2020
Елена Лукаш | Ток-шоу
Внеочередное заседание Верховной Рады | 13.04.20
Экономическая ситуация в стране во время карантина. Получит ли Украина транш от МВФ? | Народ против | 09.04.20
Народ против | Интервью с Евгением Комаровским | 09.04.20
Анатолий Шарий | HARD с Влащенко | 07.04.20