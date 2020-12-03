Китайский зонд успешно собрал лунный грунт и возвращается на Землю

Модуль должен вернуться на Землю 16 декабря

Модуль китайской автоматической станции Changʼe-5, который позавчера успешно совершил посадку на Луну, взял образцы почвы и взлетел с поверхности объекта. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Национальное космическое управление Китая (CNSA).

Согласно сообщению, взлет станции с Луны произошел в 17:10 по киевскому времени. В случае, если миссия пройдет успешно, Китай станет третьей страной в мире, которая смогла доставить лунный грунт на Землю. Первыми были США и Россия.

Во время своей миссии, посадочный модуль Changʼe-5 пробурил грунт Луны и извлек образцы на глубине двух метров и с помощью руки-манипулятора собрал и запаковал их в контейнеры. Он должен был собрать в общей сложности около двух килограммов геологической породы.

Как отмечается, посадка на Землю планируется 16 декабря в северной части Китая.

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Напомним, 24 ноября, Китай успешно запустил на Луну ракету-носитель с аппаратом Changʼe-5.

Уже 1 декабря китайский зонд Changʼe 5, выполняющий миссию по сбору проб почвы, совершил успешную посадку на Луну, после чего появилось видео прилунения.