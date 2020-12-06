live
Новости » Мир Читати новину українською

Китайский космический зонд успешно передал на орбиту 2 килограмма лунной почвы

Миссия Chang'e-5 CNSA

Китай может стать третьей страной после США и СССР, которая доставила образцы грунта с Луны

Китайская миссия Chang'e - 5 завершила стыковку с орбитальной станцией и передала образцы почвы с Луны, которую должны получить на Земле. Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что миссия началась 23 ноября и вышла на лунную орбиту 28 ноября. Аппарат миссии приземлился на Луну 1 декабря, тогда как ее служебный модуль остался на орбите естественного спутника Земли.

Тогда были собраны камни и почва, а вчера, 5 декабря, аппарат закрепился на орбите с помощью сервисного модуля. Теперь образцы почвы с Луны, вес которых составляет около двух килограммов, будут помещены в обратную капсулу для перемещения на Землю.

В случае успешного завершения миссии, Китай будет третьей страной, которая вернет образцы с Луны. Первыми это сделали США в рамках космической программы "Аполлон" более 50 лет назад, а в 1976 году – Советский Союз в рамках миссии "Луна 24".

Посадка аппарата на Землю должна состояться 16-17 декабря в китайском автономном районе Внутренняя Монголия.

Новости по теме: Мимо Земли пролетел астероид, который оказался частью ракеты 1960-х годов

Напомним, вчера, 5 декабря, японский межпланетный зонд "Хаябуса-2" сбросил на Землю капсулу с образцами грунта астероида Рюгу. зонд был запущен в космос в конце 2014 года, а в середине 2018-го прибыл к околоземному астероиду Рюгу, который исследовал в течение 1,5 лет.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Возможен иностранный "след": Полиция установила подозреваемого в угрозах венграм на Закарпатье В Киевской области разоблачили злоумышленника, который поставлял в Европу украинок для съемок в порно Оценила в 600 гривен в день: В Запорожье женщина продавала собственного ребенка для попрошайничества По факту угроз украинским венграм открыли уголовное дело, - Клименко
Loading...

программы канала ZIK

Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Драка в Одесском облсовете. Уйдет ли в отставку Степанов? Повышение тарифов | Ток-шоу
Медицинское обнищание: Останется ли Степанов на посту главы Минздрава? | Спецэфир на ZIK | 04.12.20
Надежда Савченко | Ток-шоу
Локдауна до Нового года не будет. Компенсации для бизнеса. Е-декларирование | #Новости | 04.12.20
Пленарное заседание Верховной Рады Украины | 04.12.20