Китайский космический зонд успешно передал на орбиту 2 килограмма лунной почвы

Миссия Chang'e-5 CNSA

Китай может стать третьей страной после США и СССР, которая доставила образцы грунта с Луны

Китайская миссия Chang'e - 5 завершила стыковку с орбитальной станцией и передала образцы почвы с Луны, которую должны получить на Земле. Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что миссия началась 23 ноября и вышла на лунную орбиту 28 ноября. Аппарат миссии приземлился на Луну 1 декабря, тогда как ее служебный модуль остался на орбите естественного спутника Земли.

Тогда были собраны камни и почва, а вчера, 5 декабря, аппарат закрепился на орбите с помощью сервисного модуля. Теперь образцы почвы с Луны, вес которых составляет около двух килограммов, будут помещены в обратную капсулу для перемещения на Землю.

#VIDEO: China's Chang'e-5 probe has completed historic rendezvous and docking in lunar orbit. The samples collected on the moon have been transferred from the ascender to the returner. pic.twitter.com/FfsQzUOsKd — People's Daily, China (@PDChina) December 6, 2020

В случае успешного завершения миссии, Китай будет третьей страной, которая вернет образцы с Луны. Первыми это сделали США в рамках космической программы "Аполлон" более 50 лет назад, а в 1976 году – Советский Союз в рамках миссии "Луна 24".

Посадка аппарата на Землю должна состояться 16-17 декабря в китайском автономном районе Внутренняя Монголия.

Напомним, вчера, 5 декабря, японский межпланетный зонд "Хаябуса-2" сбросил на Землю капсулу с образцами грунта астероида Рюгу. зонд был запущен в космос в конце 2014 года, а в середине 2018-го прибыл к околоземному астероиду Рюгу, который исследовал в течение 1,5 лет.