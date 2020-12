Китайский космический зонд успешно передал на орбиту 2 килограмма лунной почвы

Китай может стать третьей страной после США и СССР, которая доставила образцы грунта с Луны

Китайская миссия Chang'e - 5 завершила стыковку с орбитальной станцией и передала образцы почвы с Луны, которую должны получить на Земле. Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что миссия началась 23 ноября и вышла на лунную орбиту 28 ноября. Аппарат миссии приземлился на Луну 1 декабря, тогда как ее служебный модуль остался на орбите естественного спутника Земли.

Тогда были собраны камни и почва, а вчера, 5 декабря, аппарат закрепился на орбите с помощью сервисного модуля. Теперь образцы почвы с Луны, вес которых составляет около двух килограммов, будут помещены в обратную капсулу для перемещения на Землю.

#VIDEO: China's Chang'e-5 probe has completed historic rendezvous and docking in lunar orbit. The samples collected on the moon have been transferred from the ascender to the returner. pic.twitter.com/FfsQzUOsKd