Китайский космический зонд Chang'e-5 успешно приземлился на Луне и отправил первое видео

В течение ближайших двух суток зонд начнет отбор грунта

Китайский зонд Changʼe 5, выполняющий миссию по сбору проб почвы, успешно приземлился на Луне. Об этом сообщает китайский новостной телеканал CGTN, ссылаясь на Национальное космическое управление Китая (CNSA).

Видео посадки Chang'E-5 уже появилось в соцсетях.

Согласно плану, в течение ближайших двух суток посадочный модуль начнет собирать пробы грунта на поверхности под контролем с Земли.

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Напомним, Китай успешно запустил на Луну ракету-носитель с аппаратом "Чанье-5", который должен собрать образцы почвы, после чего вернется на Землю.