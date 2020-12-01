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Китайский батискаф с исследователями опустился в Марианскую впадину: Видео погружения

Fendouzhe и его экипаж ABC News

Ученые провели наблюдение за подводной фауной и флорой, обитающей на такой глубине

Китайская глубоководная стальная камера Fendouzhe опустилась на дно Тихого океана и Марианской впадины. Об этом сообщает ABC News.

Как отмечается, погружение произошло с целью детального изучения самой глубокой точки планеты. В частности, ученые провели наблюдение за подводной фауной и флорой, обитающей на такой глубине.

Для этого на океаническое дно отправили мощный батискаф, оснащенный гидролокаторами и роботизированными руками-манипуляторами для сбора биологических образцов. На тот момент на борту подводного аппарата находились три исследователи. 

Видеодемонстрация погружения субмарины:

Справка
Марианская впадина - океанический желоб на западе Тихого океана, самый глубоководный среди известных водных географических объектов. Длина ущелья в земной коре составляет более 2550 километров.

Впервые в январе 1960 года погрузились на такую глубину лейтенант ВМС США, океанолог Дон Уолшем и исследователь Жак Пикар на батискафе "Триест".  А после многолетнего перерыва 26 марта 2012 года на дно океана опустился канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон, который стал третьим человеком в истории, который достиг дна Марианской впадины. Кэмерон взял образцы пород, живых организмов и сделал киносъемку, используя 3D-камеры.

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Напомним, в июне этого года международная компания Eyos Expeditions заявила о намерении организовать погружение на дно Марианской впадины в Тихом океане на глубину 10 928 метров с тремя туристами на борту. 

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