Китайский астрофизик нашел самую быструю звезду в галактике

Фото из открытых источников

Она удалена от Солнца на расстоянии 30 тысяч световых лет

Астрофизик из Китая Гуан-Вэй Ли сделал уникальное открытие - ему удалось обнаружить самую быструю звезду в Млечном Пути.

Об этом сообщает Free News.

Скорость вращения этой звезды составляет до 540 километров в секунду, а это на 105 км в секунду быстрее, чем у предыдущего "рекордсмена" - звезды HD 191423, которую обнаружили в 2010 году.

Как отметил Гуан-Вэй-Ли, звезда называется LAMOST J040643.69 + 542347.8.

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По его словам, она удалена от Солнца на расстоянии 30 тысяч световых лет.

В настоящее время специалисты работают над установлением состава звезды для того, чтобы объяснить, почему она так быстро вращается.

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Как сообщалось ранее, астрономы обнаружили уникальную звезду возле центра Млечного Пути.