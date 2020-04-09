Китайский астрофизик нашел самую быструю звезду в галактике
Она удалена от Солнца на расстоянии 30 тысяч световых лет
Астрофизик из Китая Гуан-Вэй Ли сделал уникальное открытие - ему удалось обнаружить самую быструю звезду в Млечном Пути.
Об этом сообщает Free News.
Скорость вращения этой звезды составляет до 540 километров в секунду, а это на 105 км в секунду быстрее, чем у предыдущего "рекордсмена" - звезды HD 191423, которую обнаружили в 2010 году.
Как отметил Гуан-Вэй-Ли, звезда называется LAMOST J040643.69 + 542347.8.
По его словам, она удалена от Солнца на расстоянии 30 тысяч световых лет.
В настоящее время специалисты работают над установлением состава звезды для того, чтобы объяснить, почему она так быстро вращается.
Как сообщалось ранее, астрономы обнаружили уникальную звезду возле центра Млечного Пути.