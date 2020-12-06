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Китайские ученые обнаружили у летучих мышей новые коронавирусы, способные передаваться людям

Фото из открытых источников

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Ученые Уханьского института вирусологии пришли к выводу, что летучие мыши на юге и юго-западе Китая могут быть носителями других типов коронавирусов, способных передаваться человеку. Об этом заявила вирусолог учереждения Ши Чжэнли, передает The Guardian.

Отмечается, что вирусы, подобные SARS-CoV-2, могут быть распространены в природе стран Южной Азии. По словам ученого, несмотря на то, что летучие мыши были первоначальным носителем COVID-19, к человеку вирус попал через "промежуточное животное". "Этого промежуточного носителя придется определить", – сказала Чжэнли.

Пока неизвестно, в течение какого времени COVID-19 циркулировал среди животных или людей до обнаружения в конце 2019 года. В то же время профессор Эдвард Холмс заявил, что коронавирусная болезнь могла циркулировать в течение нескольких месяцев. Предполагается, что промежуточным звеном между летучей мышью и человеком мог быть панголин, которых в Китай доставляют контрабандой из других азиатских стран.

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Напомним, недавно американские исследователи обнаружили единственную мутацию в вирусе генома SARS-CoV-2, против которой не действуют антитела. Как оказалось, одна мутация маскирует вирус от всех видов антител, а некоторые маскируются избирательно от одного из трех антител.

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