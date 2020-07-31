Китайские хакеры пытались похитить данные о разработке вакцины против коронавируса компании Moderna

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Такую информацию агентство получило от сотрудника служб безопасности США

Китайские хакеры пытались атаковать американскую компанию Moderna, чтобы заполучить данные о разработке вакцины против коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Такую информацию агентство получило от сотрудника служб безопасности США, который отслеживает деятельность китайских хакеров.

Агентство напомнило, что на прошлой неделе Министерство юстиции США обвинило двух граждан Китая в шпионаже. Минюст сообщил, что китайские хакеры "вели разведывательную деятельность" по компьютерной сети массачусетской биотехнологической фирмы, которая в январе работала над вакциной от коронавируса.

Moderna, которая базируется в Массачусетсе и в январе объявила о разработке вакцины от COVID-19, подтвердила, что сотрудничает с ФБР и ее уведомили о возможной "разведывательной деятельности" китайских хакеров.

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Ранее Министерство юстиции Соединенных Штатов предъявило обвинения двум хакерам, сотрудничающим с китайским правительством, из-за того, что они похитили данные у разных компаний, в том числе и тех, которые работают над разработкой вакцины от COVID-19.