live
Новости » Мир Читати новину українською

Китайские хакеры пытались похитить данные о разработке вакцины против коронавируса компании Moderna

Фото из открытых источников

Такую информацию агентство получило от сотрудника служб безопасности США

Китайские хакеры пытались атаковать американскую компанию Moderna, чтобы заполучить данные о разработке вакцины против коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Такую информацию агентство получило от сотрудника служб безопасности США, который отслеживает деятельность китайских хакеров.

Агентство напомнило, что на прошлой неделе Министерство юстиции США обвинило двух граждан Китая в шпионаже. Минюст сообщил, что китайские хакеры "вели разведывательную деятельность" по компьютерной сети массачусетской биотехнологической фирмы, которая в январе работала над вакциной от коронавируса.

Moderna, которая базируется в Массачусетсе и в январе объявила о разработке вакцины от COVID-19, подтвердила, что сотрудничает с ФБР и ее уведомили о возможной "разведывательной деятельности" китайских хакеров.

Новости по теме: США объявили миллионную награду за информацию о двух хакерах из Украины

Ранее Министерство юстиции Соединенных Штатов предъявило обвинения двум хакерам, сотрудничающим с китайским правительством, из-за того, что они похитили данные у разных компаний, в том числе и тех, которые работают над разработкой вакцины от COVID-19.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Очередной шаг в сторону наступления на свободу слова, – Власенко о наказании за публикацию тайных разговоров чиновников Никто не предложил Украине идею национального объединения, и в этом проблема, - Власенко об угрозах оппозиционным политикам Любое нападение должно быть расследовано, – Власенко об избиении сотрудника партии Шария Руководитель НБУ должен ответить за ту политику, в которой принимал участие, – Власенко об отставке Смолия
Loading...

программы канала ZIK

Перепалки в студии | Падение рейтингов
Ирина Верещук | Ток-шоу
Монобольшинство теряет доверие. Будет ли Байден управлять Украиной опять? | Ток-шоу
Разумков в президенты? Игорный бизнес. Новая волна COVID-19 | Детали дня | 28.07.20
Кто хочет убрать Степанова? Первые сутки перемирия. Новые откровения Жвании | Ток-шоу
Надежда Савченко | Ток-шоу