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Китайские археологи обнаружили нефритовую цикаду, возраст которой превышает 3600 лет

Нефритовая цикада Синьхуа

Цикада была размещена в центре могилы и имеет длину 4 см

В городе Яньши провинции Хэнань Китая археологи обнаружили нефритовую цикаду возрастом более 3600 лет. Об этом пишет Синьхуа.

Сообщается, что исследователи обнаружили находку во время раскопок одного из захоронений на участке дворцов городища Эрлитоу, которое было столицей династии Ся с 2070 по 1600 гг. до н. э. 

Цикада была размещена в центре могилы и имеет длину 4 см.

В то же время археологи нашли керамику, лаковые изделия и множество украшений из бирюзы.

Сообщается, что до этого в захоронении был обнаружен 70-сантиметровый дракон, сделанный из 2000 бирюзовых украшений, который является самым ранним из известных свидетельств о драконе-тотеме китайской нации.

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Напомним, ранее во время недавних раскопок в китайском городе Аньяне провинции Хэнань археологи обнаружили несвойственную для страны находку – саркофаг пары с необычными узорами.

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