Китайская провинция Хубэй, которая была источником распространения коронавируса, открыла авиасообщение
Восстановлены все внутренние рейсы
Китайская провинция Хубэй возобновила авиасообщение после двухмесячного закрытия, исключением остается столица провинции - Ухань, где находился эпицентр распространения коронавируса. Об этом сообщает Синьхуа.
"Служба гражданской авиации начала восстанавливать авиаперелеты в провинции Хубэй в центральном Китае после прекращения с целью контроля за вспышкой коронавируса в январе", - говорится в сообщении.
В Администрации гражданской авиации Китая отмечают, что все пассажирские и грузовые рейсы на внутренних воздушных линиях через аэропорты в Хубей были восстановлены. Исключением является международный аэропорт Тяньхе в столице провинции Ухани.
Власть Китайской Народной Республики со среды, 25 марта, снимает ограничение на выезд из разных районов провинции Хубэй, более всего пострадавшей в результате эпидемии коронавируса COVID-19.