Китайская провинция Хубэй, которая была источником распространения коронавируса, открыла авиасообщение

Ухань, провинция Хубэй Фото из открытых источников

Восстановлены все внутренние рейсы

Китайская провинция Хубэй возобновила авиасообщение после двухмесячного закрытия, исключением остается столица провинции - Ухань, где находился эпицентр распространения коронавируса. Об этом сообщает Синьхуа.

"Служба гражданской авиации начала восстанавливать авиаперелеты в провинции Хубэй в центральном Китае после прекращения с целью контроля за вспышкой коронавируса в январе", - говорится в сообщении.

В Администрации гражданской авиации Китая отмечают, что все пассажирские и грузовые рейсы на внутренних воздушных линиях через аэропорты в Хубей были восстановлены. Исключением является международный аэропорт Тяньхе в столице провинции Ухани.

Власть Китайской Народной Республики со среды, 25 марта, снимает ограничение на выезд из разных районов провинции Хубэй, более всего пострадавшей в результате эпидемии коронавируса COVID-19.