Китай засекречивает исследования о происхождении коронавируса, - СМИ

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При этом продвигаются теории, что COVID-19 имеет свое происхождение вне Китая

Власти Китая всячески засекречивают исследования относительно происхождения коронавируса (COVID-19). Об этом сообщает AP.

Как отмечается, исследователи летучих мышей проявили заинтересованность в одном из районов на юге Китая. Именно в этом месте расположена пещера, где могут жить летучие мыши, которые являются носителем вируса, родного с COVID-19.

По словам собеседников, недавно это место посетила команда исследователей, которым удалось взять оттуда определенные образцы. Однако китайские власти их конфисковали, а самим специалистам запретили говорить с прессой.

Более того, в ноябре этого года автомобили с полицейскими в гражданской одежде заблокировали дорогу журналистам AP, которые направлялись к этой пещере.

Расследование AP показывает, что китайское правительство строго контролирует все исследования относительно происхождения коронавируса, при этом одновременно активно продвигая ложные теории, что COVID-19 имеет свое происхождение вне Китая.

Ранее американский телеканал CNN со ссылкой на исследования Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что в китайском городе Ухань реальное количество инфицированных болезнью COVID-19 вероятно в десять раз превышает официальную статистику заболеваемости.

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Ранее глава КНР Си Цзинпин во время саммита G20 предложил использовать QR-коды для создания единого международного механизма сертификатов состояния здоровья граждан.