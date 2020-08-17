Китай зарегистрировал вакцину от коронавируса

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Вакцина содержит генетический материал коронавируса

Сегодня, 17 августа, Китай заявил о регистрации своей первой вакцины от COVID-19. Об этом пишет агентство Xinhua.

Отмечается, что заявка на патент Национального управления интеллектуальной собственности была подана еще в марте, однако одобрена только сейчас, поскольку должна была пройти испытания.

В частности, вакцина содержит генетический материал коронавируса. Задача препарата - заставить организм человека вырабатывать антитела, способные распознавать спайк-белок коронавируса и бороться с ним.

Согласно двум первым этапам исследования вакцина показала эффективность и безопасность. Сейчас исследователям будет необходимо выяснить продолжительность защиты, безопасную дозировку для разных категорий людей, чтобы начать массовое производство.

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Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Кроме того, Путин сообщил, что надеется на появление других вакцин от коронавируса в мире в ближайшее время.