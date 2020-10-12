Китай запустил на орбиту спутник зондирования Gaofen-13, который будет предупреждать о катаклизмах. Видео

Подъем ракеты-носителя Long March CASC

Спутник будут использовать для оценки урожая сельскохозяйственных культур и управления окружающей средой

В Китае вывели на орбиту спутник зондирования Gaofen-13, который будет предупреждать и прогнозировать погоду, а также всесторонне предотвращать и смягчать последствия катастроф. Об этом сообщает пресс-служба китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).

Так, в провинции Сычуань 12 октября в 00:57 по местному времени (19:57 11 октября по Киеву) CASC запустила с космодрома Сичан ракету-носитель Long March 3B/E. Последняя успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Gaofen-13.

Отмечается, что Gaofen-13 будут использовать в сферах землеустройства, в частности, во время оценки урожая сельскохозяйственных культур и управления окружающей средой. Кроме этого, он будет предупреждать о стихийных бедствиях, а также будет способствовать ликвидации последствий катаклизмов.

At 0:57 on October 12! China's Xichang Satellite Launch Center successfully launched the Gaofen 13 satellite into space and successfully entered the scheduled orbit in space! The US sanctions failed again!#China #News pic.twitter.com/WOlAbprUyl — China-US News（ People's Think Tank News） (@ouzt6) October 11, 2020

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Также спутник зондирования будет предоставлять информационные услуги для построения народного хозяйства.

К слову, Long March 3B для этой миссии запуска была разработана Первой академией аэрокосмической научно-технической группы. Этот запуск является 349-м запуском ракет-носителей Long March.

Напомним, недавно Китай успешно запустил свой первый космический зонд для исследования Марса Tianwen-1. По предварительной информации, зонд должен достичь орбиты Красной планеты за семь месяцев, в феврале 2021 года.