Китай запустил на орбиту спутник зондирования Gaofen-13, который будет предупреждать о катаклизмах. Видео

Спутник будут использовать для оценки урожая сельскохозяйственных культур и управления окружающей средой

В Китае вывели на орбиту спутник зондирования Gaofen-13, который будет предупреждать и прогнозировать погоду, а также всесторонне предотвращать и смягчать последствия катастроф. Об этом сообщает пресс-служба китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).

Так, в провинции Сычуань 12 октября в 00:57 по местному времени (19:57 11 октября по Киеву) CASC запустила с космодрома Сичан ракету-носитель Long March 3B/E. Последняя успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Gaofen-13.

Отмечается, что Gaofen-13 будут использовать в сферах землеустройства, в частности, во время оценки урожая сельскохозяйственных культур и управления окружающей средой. Кроме этого, он будет предупреждать о стихийных бедствиях, а также будет способствовать ликвидации последствий катаклизмов.

At 0:57 on October 12! China's Xichang Satellite Launch Center successfully launched the Gaofen 13 satellite into space and successfully entered the scheduled orbit in space! The US sanctions failed again!#China #News pic.twitter.com/WOlAbprUyl