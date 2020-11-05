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Китай запретил въезд из "красных" стран

Иллюстративное фото Reuters

Ограничения, касающиеся также тех, кто имеет действующие визы и вид на жительство в КНР

Китай запретил въезд путешественникам из Великобритании, Франции, Бельгии, Филиппин и Индии на фоне роста заболеваемости на коронавирус в этих странах. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, ограничения, касающиеся также тех, кто имеет действующие визы и вид на жительство в КНР, вступают в силу в сочетании с более жестким режимом тестирования для гостей из нескольких других стран.

С этой пятницы все пассажиры, которые прибывают в Китай из США, Франции, Германии и Таиланда, должны пройти тест и анализ крови на антитела против коронавирус не более чем за 48 часов до посадки на рейс.

"Мы обеспокоены резкостью объявления и вообще запретом на въезд и ждем дальнейших разъяснений относительно того, когда она будет снята", - заявили в Британской Торговой палате в Китае.

Число смертей в результате пандемии COVID-19 в Великобритании является самым высоким в Европе, в стране фиксируют более 20 000 новых случаев ежесуточно.

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Ранее сообщалось, что китайская вакцина от коронавируса, которая там была зарегистрирована накануне, появится на рынке в этом году в конце декабря. Он будет стоить менее 1 000 юаней (144 доллара США) за две дозы.

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