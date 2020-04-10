Китай запретил разведение собак для употребления в пищу

Употребление мяса собак становится все более непопулярным в Китае

В Китае было принято решение о запрете разведения собак с целью употребления в пищу собачьего мяса. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что сегодня Министерство сельского хозяйства Китая выпустило уведомление, в котором указано, что собаки больше не считаются домашним скотом для разведения с целью употребления в пищу.

"Что касается собак, то наряду с прогрессом человеческой цивилизации, общественным интересом и любовью к защите животных, собаки стали домашними любимцами и на международном уровне не считаются домашним скотом", - говорится в сообщении.

Отметим, употребление собак в пищу становится все более непопулярным в Китае, а южный город Шэньчжэнь стал первым в стране, запретил это еще в прошлом месяце.

Ранее сообщалось, что китайский город Шэньчжэнь станет первым, где официально запретят продажу и потребление собачьего и кошачьего мяса.