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Китай является главной угрозой для Штатов, - глава ФБР

Там считают, что Китай прилагает все усилия, чтобы любыми средствами стать единственной мировой сверхдержавой

Глава американского Федерального бюро расследований Кристофер Рэй назвал Китай крупнейшей долгосрочной угрозой для Соединенных Штатов Америки. Об этом он заявил во время выступления в Институте Гудзона в Вашингтоне, сообщает BBC.

"Шпионаж и кражи, совершенные Китаем, представляют наибольшую долгосрочную угрозу для безопасности США", - подчеркнул Рэй.

Директор ФБР заявил, что Китай прилагает все усилия, чтобы любыми средствами стать единственной мировой сверхдержавой".

По его словам, ФБР открывает новую "контрразведывательное дело по Китаю каждые 10 часов". Рей добавил, что почти половина из около п’пяти тысяч дел, которые сейчас ведутся в США, "эт’связанные с Китаем".

Как заявил директор ФБР, Китай ориентируется на китайских граждан, проживающих за рубежом, заставляя их вернуться, используя "ужасающую" тактику.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что все больше злится на Китай через пандемию коронавирус.

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