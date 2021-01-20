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Китай ввел санкции против членов администрации Трампа

Фото из открытых источников

В список попал бывший госсекретарь Майк Помпео

Министерство иностранных дел Китая ввело санкции против представителей администрации 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба МИД КНР.

"Китай решил наложить санкции на 28 человек, которые серьезно нарушили суверенитет Китая и несут основную ответственность за такие действия США по вопросам, связанным с Китаем", - сказано в заявлении. 

Как отмечается, в санкционный список входят Майкл Помпео, Питер Наварро, Роберт О'Брайен, Дэвид Стилуэлл, Мэтью Поттинджер, Алекс Азар, и Келли Крафт из администрации Трампа, а также Джон Болтон и Стивен Бэннон.

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В КНР утверждают, что эти политики "оскорбили китайский народ и серьезно подорвали китайско-американские отношения". 

Известно, что этим лицам и их ближайшим родственникам запрещен въезд на материк, в Гонконг и Макао, а связанным с ними компаниям и учреждениям также запрещено вести дела с Китаем. 

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Напомним, ранее экс-президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американским ведомствам закупать беспилотники у России, Ирана, Китая и КНДР.

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