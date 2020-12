Китай стал третьей страной, которая получила образцы лунного грунта: Капсула Chang'е-5 вернулась на Землю

Капсула приземлилась в северном китайском регионе в 19:30 по Киеву

Капсула китайского космического аппарата Chang'e-5 с образцами почвы с Луны вернулась на Землю. Об этом сообщает Xinhua.

Как отмечается, капсула приземлилась в северном китайском регионе Внутренняя Монголия в 19:30 по Киеву.

See the exciting moment ground and air crews locate the Chang'e-5 return capsule carrying precious moon samples back to Earth. pic.twitter.com/jTpjVWAHNG

Chang'e-5 Moon Mission Update:

Personnel are securing the location of China’s Chang'e-5 returner and are waiting for the ground crew to arrive. The ground crew will assess the capsule and manipulate the lunar lander, eventually moving it to a secure location. pic.twitter.com/aY5BWOWNZH