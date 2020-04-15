Китай скрывал вирус 6 дней, за это время пострадали 3 тыс. лиц, - документы

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В первые дни медикам запретили рассказывать о вирусе и даже носить медицинские маски

Власти Китая осознали опасность коронавируса и поняли, что COVID-19 может передаваться от человека к человеку на шесть дней раньше, чем было официально сообщено. Соответствующие документы, которые это подтверждают, оказались в распоряжении Associated Press.

Как отмечается, Центральная больница Уханя начала принимать пациентов с пневмонией, вызванной неизвестным вирусом 29 декабря. Как выяснилось, все они посещали городской рынок морепродуктов. Тогда власти почти сразу объявили о инфекции, но отметили, что свидетельств ее передачи от человека к человеку нет.

Через несколько дней похожие симптомы стали появляться у пациентов, которые на рынок морепродуктов не ходили, и у медперсонала больницы. Тогда медики определили, что больные пациенты все-таки могут заражать. Однако в городской комиссии по охране здоровья отклонили это предположение и обвинили медиков в нагнетании паники. Отмечается, что тогда им запретили рассказывать о вирусе и даже носить медицинские маски.

Кроме этого, медикам запретили писать в карточках пациентов диагноз "вирусная пневмония". Зато у пациентов диагностировали "легочную инфекцию". А потом комиссия из здравоохранения города Ухань после регистрации первых четырех десятков зараженных перестала регистрировать новые случаи COVID-19: с 5 по 10 января и с 12 по 16 января в городе их официально не было.

Впоследствии, 13 января, вирус зафиксировали в Таиланде, а уже 14 января председатель Национальной комиссии здравоохранения Китая Ма Сяовей провел совещание с руководителями региональных отделений ведомства. Согласно отчету о совещании, который получили Associated Press, Ма Сяовей заявил, что коронавирус может передаваться от человека к человеку и представляет не меньшую опасность, чем вирус атипичной пневмонии в 2003 году. После чего в Китае начали принимать экстренные меры для противодействия распространению COVID-19. Тогда официальное число зараженных в городе, которое до этого не менялась, стало расти: 17 января - 4 больных, 18 января - 17 человек, 19 января - 136 человек.

На публике же китайские власти все еще пыталась преуменьшить опасность COVID-19.

"Мы достигли понимания того, что риск устойчивой передачи вируса от человека к человеку низкий", - заявил 15 января один из руководителей Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Ли Кун.

Однако 20 января председатель КНР Си Цзиньпин впервые высказался об эпидемии, заявив, что ее необходимо воспринимать серьезно. В тот же день известный китайский биолог, академик Чжун Наньшань официально подтвердил, что коронавирус передается от человека к человеку. Таким образом, власти Китая объявили об эпидемии на шесть дней позже, чем начали на нее реагировать.

Так, по официальным данным на 20 января, в Китае было 278 подтвержденных случаев коронавируса — но количество неучтенных случаев исчислялось уже тысячами. Только за шесть дней молчания властей в стране появилось более трех тысяч новых зараженных.

Напомним, недавно китайские врачи-инфекционисты заявили, что летом мир не сможет побороть пандемию коронавируса COVID-19, что может повлечь новую волну распространения инфекции к зиме 2020 года.