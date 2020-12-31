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Китай провел испытания сверхмощного ракетного двигателя

Китайская ракета Фото из открытых источников

Страна продолжит разрабатывать секционные ракетные двигатели для пилотируемого полета на Луну

Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) заявила о успешных огневых испытаниях секционного твердотопливного ракетного двигателя гражданского назначения. Об этом сообщает Синьхуа

Согласно сообщению, испытания завершились в среду в 11:30 утра в Сиане, административном центре провинции Шэньси на северо-западе Китая.

Специалисты говорят о том, что такое достижение позволит стране расширить потенциал в создании ракет-носителей нового поколения.

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Как отмечается, разработчиком нового двигателя выступила 4-я академия CASC. Длина прибора составляет 11,6 м, а диаметр - 3,2 м. 

Главный конструктор проекта Ван Цзяньжуй заявил, что Китай продолжит разработку секционных ракетных двигателей для удовлетворения потребности в реализации пилотируемого полета на Луну и других космических программ. 

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что власти Китая всячески засекречивает исследования относительно происхождения коронавируса (COVID-19).

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