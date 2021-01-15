Китай призвал мир отказаться от вакцины Pfizer из-за смертей в Норвегии

Вакцина от коронавируса Pfizer Фото из открытых источников

Людям старше 80 лет не рекомендуют вакцину Pfizer, поскольку они имеют более слабый иммунитет и подвержены негативным последствиям

Китайские медицинские эксперты призвали все страны прекратить использование вакцины от коронавируса компании Pfizer и BioNTech из-за более чем 20 случаев смертей среди вакцинированных пенсионеров в Норвегии. Об этом сообщает Global Times.

По словам китайского иммунолога, новая мРНК-вакцина от COVID-19 была разработана в спешке и никогда не использовалась в крупных масштабах, а потому и ее безопасность не была доказана для широкого применения на людях.

В то же время эксперты подчеркивают, что оценивать инцидент со смертями в Норвегии следует осторожно, чтобы понять, была ли смерть вызвана именно вакциной, или другими условиями.

Вирусолог из Уханьского университета Ян Жчаньцю рассказал, что мРНК-вакцины учат клетки человека вырабатывать белок, вызывающий иммунный ответ на коронавирус. При этом в организме могут образовываться токсичные вещества. Это показывает, что мРНК-вакцины не могут быть полностью безопасными для человека.

В свою очередь, иммунолог из Пекина призвал не рекомендовать вакцину Pfizer людям старше 80 лет, поскольку они имеют более слабую иммунную систему и склонны к негативным последствиям.

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Напомним, в Норвегии число умерших, после прививки вакциной от коронавируса Pfizer, пациентов увеличилось до 23 человек. Норвежское агентство лекарственных средств считает, что вакцина действительно могла вызвать побочные эффекты, которые привели к "более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний".

К слову, впервые о летальных случаях после вакцинации в Норвегии стало известно на прошлой неделе, 5 января. Тогда сообщалось, что двое пожилых людей умерли через двое суток после введения вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech.