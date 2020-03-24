Китай открывает Ухань и провинцию Хубэй после вспышки коронавируса COVID-19

Выезд из провинции будет разрешен с 25 марта

Коронавирус AP Photo

Власти Китайской Народной Республики со среды, 25 марта, снимают ограничения на выезд из разных районов провинции Хубэй, которая больше всего пострадала в результате эпидемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Синьхуа.

"В провинции Хубэй (Центральный Китай), наиболее серьезно пострадавшей от эпидемии коронавируса нового типа в Китае, в среду снимут ограничения на выезд из разных районов провинции за исключением города Ухань", - говорится в сообщении.

Относительно административного центра провинции, города Ухань, то там ограничение на выезд будет отменено с 8 апреля. Известно, что будет снят контроль над пограничными коридорами для выезда за границу.

Напомним, по состоянию на 07:30 вторника, 24 марта, количество инфицированных SARS-CoV-2 во всем мире составляет 381 598 людей, одновременно 101 806 человек смогли выздороветь от инфекции.

Относительно ситуации в Украине, то по состоянию на 10:00 вторника, 24 марта, Минздрав зарегистрировал 84 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.