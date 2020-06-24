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Китай оштрафовал учредителей TikTok за "отход от ценностей социализма"

Фото из открытых источников

В целом власть Китая проверили 31 сервис

Администрация киберпространства Китая оштрафовала компанию ByteDance, которая создала TikTok, за "отход от ценностей социализма". Об этом пишет Bloomberg.

В частности, компания получила штраф за распространение "вульгарного контента" и за то, что сервисы "отходят от социалистических ценностей, портят атмосферу в обществе и ставят под угрозу здоровый рост молодежи".

Так, власти Китая проверила 31 сервис, из которых 10 были оштрафованы. Отмечается, некоторым сервисам  запретили регистрировать новых пользователей и выпускать обновления для приложения.

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Напомним, ранее парламент Китая одобрил закон о национальной безопасности Гонконга. Согласно новому закону, в городе запретят антиправительственные призывы, призывы к отделению от КНР и другие сепаратистские акции.

 

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