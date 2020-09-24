Китай официально признал легитимность Лукашенко

В КНР заявили об уважении выбора белорусов

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Представитель МИД КНР Ван Вэньбин заявил, что власти Китая уважают выбор, который сделал народ Беларуси. Об этом чиновник сообщил во время брифинга, передает ТАСС.

По словам представителя дипведомства, "раскол и волнения" в белорусском обществе создают внешние силы, а Китай выступает против этого. "Президентские выборы в Беларуси являются внутренним делом этой страны. Китай решительно поддерживает усилия Белоруссии по отстаиванию национальной безопасности, суверенитета, безопасности и развития", – сказал дипломат.

Кроме того, Ван Вэньбин выразил уверенность, что в Беларуси восстановится стабильность. "Мы надеемся и верим, что под руководством Лукашенко Белоруссия сможет восстановить политическую стабильность", – отметил представитель китайского МИД.

Напомним, вчера, 23 сентября, Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Республики Беларусь. Инаугурация состоялась "тайно", однако на ней присутствовали несколько сотен человек. Во время торжеств Лукашенко заявил, что "цветная революция" в Беларуси не состоялась.

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Впоследствии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. По его словам, выборы не были свободными, честными и прозрачными.