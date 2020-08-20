Китай накрыло мощное наводнение: Более 125 тысяч были эвакуированы. Видео

По меньшей мере, два человека погибли

На западе Китая произошло самое масштабное наводнение в регионе с 1981 года, в результате чего более 125 тысяч были эвакуированы. Об этом пишет EuroNews.

В частности, в городе Чунцин ушли под воду улицы, расположенные вдоль реки Янцзы. Так, спасатели эвакуировали 128 тысяч человек из низменных районов города. В Чунцине, а также граничащих с ним провинциях Хубэй и Сычуань, объявлен высший уровень метеотревоги.

Отмечается, что гигантская статуя Будды, которая расположена в зоне стихийного бедствия и является памятником всемирного наследия ЮНЕСКО, находится под угрозой затопления.

В провинции Юньнань сошли оползни. Минимум двое человек погибли, трое пропали без вести.

Новости по теме: Наводнение в Греции: 5 человек погибли

Напомним, ранее в южном регионе Японии в результате наводнения погибли по меньшей мере 34 человека, еще более десятка жителей числятся пропавшими без вести. Так, сильные ливни в префектурах Кумамото и Кагосима спровоцировали наводнение и оползни. Также из-за дождей из берегов вышла река Кума-Гава. В результате этого были разрушены дома и мосты, а жители южных населенных пунктов остались без крыши над головой.