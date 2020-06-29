live
Новости » Мир Читати новину українською

Китай будет вакцинировать военных экспериментальным препаратом от COVID-19

Фото из открытых источников

Экспериментальная вакцинация продлится 1 год

Центральная военная комиссия Китая одобрила использование среди военных экспериментальной вакцины от коронавируса, разработанной фармакологической компанией CanSino Biologic. Об этом сообщает Bangkok Post.

“Китайские военные одобрили применение вакцины против коронавируса в своих рядах”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что Центральная военная комиссия Китай одобрила применение вакцины, разработанную фармакологической компанией CanSino Biologic, с 25 июня сроком на один год.

Вакцина была разработана в сотрудничестве с Пекинским институтом биотехнологии Академии военно-медицинских наук Китая, она успешно прошла первую и вторую фазы клинических испытаний.

Результаты испытания показали, что вакцина от CanSino обладает "хорошим профилем безопасности" и способна предотвратить заболевание, вызываемое коронавирусом.

Новости по теме: ВОЗ назвала группы людей, которые должны получить первые дозы вакцины от COVID-19

Ранее врач Евгений Комаровский сообщил, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине может появиться до конца 2021 года.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Во Львове мужчина расстрелял сына и пустил себе пулю в голову Во Львове перед ВНО у 32 преподавателей подтвердили COVID-19 Во Львове в результате столкновения мотоцикла и инкассаторского авто погиб человек Во Львове открыли рестораны и спортклубы, несмотря на рекордное количество новых случаев COVID-19
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Вторая волна COVID-19. Наводнение. Экономика. Свобода слова | 25.06.20
Евгений Комаровский | Народ против | 25.06.20
Скандальный эфир. Шарий vs Кузык vs Линько: Жесткие перепалки в студии ЗИК | Ток-шоу
Скандальное заявление Третьяковой. Обращение Украины к НАТО | Ток-шоу
Новые подробности
Очередные пленки Порошенко-Байдена. Новые