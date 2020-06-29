Китай будет вакцинировать военных экспериментальным препаратом от COVID-19

Фото из открытых источников

Экспериментальная вакцинация продлится 1 год

Центральная военная комиссия Китая одобрила использование среди военных экспериментальной вакцины от коронавируса, разработанной фармакологической компанией CanSino Biologic. Об этом сообщает Bangkok Post.

“Китайские военные одобрили применение вакцины против коронавируса в своих рядах”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что Центральная военная комиссия Китай одобрила применение вакцины, разработанную фармакологической компанией CanSino Biologic, с 25 июня сроком на один год.

Вакцина была разработана в сотрудничестве с Пекинским институтом биотехнологии Академии военно-медицинских наук Китая, она успешно прошла первую и вторую фазы клинических испытаний.

Результаты испытания показали, что вакцина от CanSino обладает "хорошим профилем безопасности" и способна предотвратить заболевание, вызываемое коронавирусом.

Ранее врач Евгений Комаровский сообщил, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине может появиться до конца 2021 года.