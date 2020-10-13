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Кипр заявил о прекращении выдачи "золотых паспортов"

На Кипре с ноября прекратят выдавать "золотые паспорта" Фото из открытых источников

такое решение власть приняла в ответ на "слабые места" в схеме, которые можно "использовать"

Кипр приостанавливает действие схемы предоставления гражданства и гарантий безвизового въезда по территории ЕС иностранцам, которые инвестируют в экономику страны от двух миллионов евро. Об этом сообщает BBC

Как отмечается, такое решение было принято после того, как репортеры Al Jazeera засняли кипрских чиновников, которые использовали эту схему для оказания помощи вымышленному китайскому бизнесмену с судимостью. Одним из участников видео стал спикер парламента Кипра Деметрис Силлорис, который пообещал 19 октября уйти в отставку до завершения расследования. 

Так, на видеозаписи, опубликованной журналистами в понедельник, видно как Силлорис будто бы предлагает свое влияние, чтобы помочь в получении гражданства вымышленного бизнесмена.

На следующий день, 13 октября,  правительство Кипра заявило, что одобрило предложение о приостановлении выдачи "золотых паспортов". В частности, пресс-служба Офиса президента Кипра Никоса Анастасиадиса в Twitter заявила, что это предложение было выдвинуто в ответ на "слабые места" в схеме, которые можно "использовать".

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Через некоторое время спикер парламента выпустил заявление, в котором извинился за "этот неприятный образ, переданный кипрской общественности ... и за любое расстройство, которое оно могло вызвать". 

По предварительной информации, закон вступит в силу в ноябре. 

Отметим, под выдачей "золотых паспортов" подразумевается выдача гражданства иностранцам в обмен на крупные инвестиции в экономику страны.

Напомним, ранее на Кипре опубликовали список из более 30 владельцев "золотых паспортов", среди которых фигурируют украинский олигарх Игорь Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов.

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