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Кипр прекратил выдачу "золотых паспортов"

Кипр прекратил выдачу "золотых паспортов" Фото из открытых источников

Иностранцы не смогут получить гражданство Кипра в обмен на инвестиции

В воскресенье, 1 ноября, на Кипре прекратили выдачу "золотых паспортов" - предоставление гражданства страны в обмен на инвестиции. Об этом сообщает DW

Как отмечается, причиной отмены действия инвестиционной программы стали ряд нарушений, которые были зафиксированы в стране. В частности, решение было принято на фоне скандала, в ходе которого выяснилось, что гражданство страны могут получить даже осужденные преступники.

Так, в августе журналист арабского телеканала "Аль-Джазира" в рамках расследования выдавал себя за гражданина КНР, который был якобы осужден у себя в стране за отмывание денег. Мужчина связался с юристами, риелторами и спикером парламента, после чего получил подтверждение, что гражданство Кипра при наличии денег может получить даже осужденный.

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Позже, в сентябре, полиция Кипра начала расследовать процедуру получения гражданства 42 инвесторами, которые входили в "группу высокого риска". В результате проверки гражданства было лишено 7 инвесторов из-за получения паспортов под ложным предлогом или путем сокрытия важной информации.

Напомним, 13 октября в Кипре заявили, что приостановят действие схемы предоставления гражданства и гарантий безвизового въезда по территории ЕС иностранцам, инвестирующим в экономику страны от двух миллионов евро, из-за высокой уязвимости программы. 

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