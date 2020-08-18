Ким Чен Ын запретил гражданам КНДР держать собак

Лидер КНДР Ким Чен Ын Фото из открытых источников

Собак насильно отбирают и усыпляют

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын запретил гражданам держать собак, так как те являются "испорченным трендом буржуазной идеологии". Об этом пишет The Daily Mail.

По данным издания, в июле 2020 года Ким Чен Ын заявил, что владельцы собак теперь являются нарушителями закона, поскольку эти животные — "испорченный тренд буржуазной идеологии".

Теперь владельцы питомцев опасаются, что их собак используют для решения проблемы нехватки продовольствия в стране.

Также сообщается о том, что собак насильно отбирают и усыпляют. А некоторых продают в рестораны собачьего мяса.

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Напомним, некоторые страны ООН считают, что Северная Корея могла разработать миниатюрные ядерные устройства для установки на боеголовки своих баллистических ракет. Согласно конфиденциальному докладу Организации Объединенных Наций, ряд неназванных стран считает, что последние шесть ядерных испытаний в Северной Корее, скорее всего, помогли КНДР разработать миниатюрные ядерные устройства.