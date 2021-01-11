Ким Чен Ын стал генсеком Трудовой партии Северной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын Фото из открытых источников

До этого политик занимал пост председателя этой партии

В ночь на понедельник, 11 января, лидера Северной Кореи Ким Чен Ына избрали на пост генерального секретаря правящей Трудовой партии (ТПК) КНДР. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, ранее на шестидневной сессии восьмого съезда партии в Пхеньяне было принято решение переименовать ее исполнительный политический совет в секретариат.

Как отмечается, должность генсекретаря ТПК занимали сначала основатель КНДР Ким Ир Сен, а потом его сын Ким Чен Ир. После смерти Ким Чен Ира в 2011 году его сын Ким Чен Ын занимал пост первого секретаря ЦК ТПК.

В 2016 году, после упразднения секретариата, Ким Чен Ын стал председателем Исполнительного политического совета партии. Поскольку теперь совет вновь переименовали на секретариат, то лидер КНДР стал генеральным секретарем.

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Напомним, ранее лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын заявил, что США "самый большой враг" его страны, и пригрозил продолжать развивать ядерный потенциал.