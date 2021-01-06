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Ким Чен Ын созвал съезд "Трудовой партии" и признал провал экономики

Лидер КНДР Ким Чен Ын Фото из открытых источников

План провален практически по всем направлениям

Северокорейский лидер Ким Чен Ын признал, что КНДР провалила план развития экономики на 2015-2020 годы по большинству направлений, передает Reuters.

В частности, на восьмом съезде "Трудовой партии" диктатор заявил, что КНДР не выполнила пятилетний план, и практически во всех сферах экономики провалены поставленные задачи.

"План должен был быть завершен в прошлом году, но наши результаты сильно не соответствуют поставленным целям почти во всех секторах", - сказал он.

Нынешний съезд партии должен утвердить план развития на следующую пятилетку. Также ожидается утверждение новой политической линии в отношении США и Южной Кореи.

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Напомним, недавно СМИ обнародовали дружескую переписку главы КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. В одном из 25 писем, о которых ранее не сообщалось, лидер Северной Кореи называет дружбу с Трампом "магической силой".

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