Ким Чен Ын созвал съезд "Трудовой партии" и признал провал экономики
План провален практически по всем направлениям
Северокорейский лидер Ким Чен Ын признал, что КНДР провалила план развития экономики на 2015-2020 годы по большинству направлений, передает Reuters.
В частности, на восьмом съезде "Трудовой партии" диктатор заявил, что КНДР не выполнила пятилетний план, и практически во всех сферах экономики провалены поставленные задачи.
"План должен был быть завершен в прошлом году, но наши результаты сильно не соответствуют поставленным целям почти во всех секторах", - сказал он.
Нынешний съезд партии должен утвердить план развития на следующую пятилетку. Также ожидается утверждение новой политической линии в отношении США и Южной Кореи.
Напомним, недавно СМИ обнародовали дружескую переписку главы КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. В одном из 25 писем, о которых ранее не сообщалось, лидер Северной Кореи называет дружбу с Трампом "магической силой".