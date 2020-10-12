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Ким Чен Ын "расплакался" во время выступления и попросил прощения у своего народа

Ким Чен Ын Фото из открытых источников

По словам северокорейского лидера, он не смог "лишить народ сложностей в жизни"

Лидер КНДР Ким Чен Ын попросил прощения перед собственным народом за ошибки в противодействии пандемии COVID-19 и "прослезился" — снял очки и вытер пальцами глаза. Об этом пишет The Guardian.

"Наш народ возложил доверие, высокое как небо и глубокое как море, на меня, но я не справился с тем, чтобы всегда оправдывать его удовлетворительно. Мне очень жаль", - сказал Ким Чен Ын.

По словам северокорейского лидера, он не смог "избавить народ сложностей в жизни", среди которых — "серьезные вызовы", "бесчисленные испытания" и "беспрецедентные катастрофы".

Что же касается жеста с очками, то директор Института национального объединения Хонг Мин из Южной Кореи считает, что это было демонстрацией внешнего давления на режим.

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Напомним, недавно глава КНДР Ким Чен Ын извинился перед Южной Кореей за убийство их чиновника, который незаконно пересек границу. В частности, южнокорейская разведка сообщила, что их чиновник пытался бежать в КНДР. Однако патрульные КНДР, которые его обнаружили, убили мужчину и сожгли его тело на острове.

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