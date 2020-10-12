Ким Чен Ын "расплакался" во время выступления и попросил прощения у своего народа

Ким Чен Ын Фото из открытых источников

По словам северокорейского лидера, он не смог "лишить народ сложностей в жизни"

Лидер КНДР Ким Чен Ын попросил прощения перед собственным народом за ошибки в противодействии пандемии COVID-19 и "прослезился" — снял очки и вытер пальцами глаза. Об этом пишет The Guardian.

"Наш народ возложил доверие, высокое как небо и глубокое как море, на меня, но я не справился с тем, чтобы всегда оправдывать его удовлетворительно. Мне очень жаль", - сказал Ким Чен Ын.

По словам северокорейского лидера, он не смог "избавить народ сложностей в жизни", среди которых — "серьезные вызовы", "бесчисленные испытания" и "беспрецедентные катастрофы".

Что же касается жеста с очками, то директор Института национального объединения Хонг Мин из Южной Кореи считает, что это было демонстрацией внешнего давления на режим.

Напомним, недавно глава КНДР Ким Чен Ын извинился перед Южной Кореей за убийство их чиновника, который незаконно пересек границу. В частности, южнокорейская разведка сообщила, что их чиновник пытался бежать в КНДР. Однако патрульные КНДР, которые его обнаружили, убили мужчину и сожгли его тело на острове.