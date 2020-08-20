Ким Чен Ын передал часть своих полномочий сестре

Ким Е Чжон будет заниматься политикой КНДР в отношении США и Южной Кореи

Ким Чен Ын с сестрой Фото из открытых источников

Глава КНДР Ким Чен Ын делегировал часть обязанностей своим помощникам, в том числе, сестре Ким Е Чжон. Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные разведки Южной Кореи.

Отмечается, что Ким Чен Ын все еще поддерживает "абсолютный авторитет", но передал различные политические направления другим людям, чтобы снизить уровень стресса. В частности, Ким Е Чжон будет отвечать за политику Пхеньяна в отношении США и Южной Кореи. В разведке заявили, что такое решение делает сестру северокорейского главы "фактически лидером номер два", но при этом Ким Чен Ын не избрал преемника.

Напомним, весной текущего года Ким Чен Ын неоднократно не появлялся на публике в течение нескольких дней. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что у него есть информация о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, а вскоре все узнают правду о состоянии главы Северной Кореи.

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Впоследствии стало известно, что причина, по которой лидер Северной Кореи Ким Чен Ын длительное время в течение апреля не появляется на людях, кроется в его вероятном страхе заразиться коронавирусом.