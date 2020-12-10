Хакеры атаковали агентство ЕС по обороту лекарств и получили доступ к документам о вакцине Pfizer

Разработчики уверяют, что это не повлияет на сертификацию продукции

Европейское агентство лекарственных средств "Ема" подверглось кибератаке, неизвестные получили доступ к информации двух компаний BioNTech и Pfizer, которые занимаются разработкой вакцинаций против коронавируса. Об этом рассказывает BBC.

"Сегодня нам сообщили... что агентство атаковали и что некоторые документы, касающиеся представления нормативных документов в отношении кандидата на вакцину Pfizer и BioNTech Covid-19, BNT162b2, которые хранились на сервере EMA, были незаконно доступны", - сообщили в BioNTech.

Сейчас начато расследование по установлению характера кибератаки. Известно, что злоумышленники все еще имеют доступ к частной информации. Вероятной причиной взлома системы агентства ЕС "Ема" есть желание получить персональные данные первых кандидатов на вакцинацию против коронавируса.

"Ема" со своей стороны будет проводить исследования по уровню безопасности Джеков Pfizer / BioNTech, которые только начали работу в Великобритании, и уже действующего Moderna.

"Мы работаем с международными партнерами, чтобы понять влияние этого инцидента, который влияет на регулятор медицины ЕС, но в настоящее время нет никаких доказательств того, что британский регулятор медицины пострадал", - заверил Национальный центр кибербезопасности Великобритании.

Таким образом прогнозируют, что хакерские атаки не повлияют на сертификацию вакцин.

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Напомним, ранее сообщалось об угрозе для Канады от российских хакеров. Предположительно, кибератаки были направлены на препятствование работе канадской критической инфраструктуры.