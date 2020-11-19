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КГБ Беларуси внес создателей Telegram-канала "Нехта" в список террористов

Степан Путило и Роман Протасевич Фото из открытых источников

Авторы каналов – единственные граждане Беларуси в перечне террористов

Комитет государственной безопасности Беларуси внес основателя Telegram-каналов "Нехта" и "Нехта Live" Степана Путила и бывшего главного редактора изданий Романа Протасевича в список физических лиц, причастных к террористической деятельности. Соответствующий перечень появился на сайте ведомства.

Как сообщает "Sputnik Беларусь" сейчас в списке указано 726 фамилий, а Путило и Протасевич – единственные граждане Беларуси в нем.

Ранее Следственный комитет Беларуси уже предъявил журналистам обвинения в организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды к представителям власти и правоохранителям. Сам канал и его логотип признали экстремистскими материалами на территории Беларуси.

В то же время эксголовред "Нехта" Протасевич в Twitter довольно иронично отреагировал на появление своей фамилии в перечне террористов. "Да, это не шутка. КГБ Беларуси внес меня в список террористов. Теперь моя фамилия стоит в одном списке с ребятами из ИГИЛ. За все время существования режима еще ни один противник Лукашенко не удостаивался такого признания!", – говорится в сообщении.

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Напомним, недавно Александр Лукашенко распорядился навести порядок в Минске и убрать стихийные мемориалы на улицах города. По его словам, столицу Беларусь нельзя "превращать в кладбище".

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