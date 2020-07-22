Кейт Миддлтон поделилась редкими фото повзрослевшего принца Джорджа

Принц Джордж spletnik.ru

Оба снимка сделаны в семейном поместье в графстве Норфолк

К седьмому дню рождения принца Джорджа его родители - принц Уильям и герцогиня Кейт Миддлтон - поделились милыми фото именинника. Об этом сообщает BBС Ukraine.

Оба снимка были сделаны его матерью - герцогиней Кембриджской Кейт, предварительно, в июле в семейном поместье в графстве Норфолк.

На одном из них юный правнук королевы Елизаветы II предстал в зеленой футболке поло, а на другой он одет в футболку камуфляжной расцветки.

Принц Джордж DUCHESS OF CAMBRIDGE

Принц Джордж DUCHESS OF CAMBRIDGE

Герцог и герцогиня рассказали, что в этом году из-за карантина и закрытия школ их дети вынуждены заниматься дома.

"У детей такая выдержка, я даже не знаю, откуда она берется, - рассказала Кейт в интервью BBC. - Мы ставим палатку, затем ее разбираем, готовим еду, выпекаем. К концу дня становится ясно, что дети прекрасно провели время, но просто поразительно, сколько всего можно успеть за один день".

Отметим, что Принц Джордж родился 22 июля 2013 года в частной больнице Сент-Мэри в Лондоне. Он третий в очереди на британский престол, после своего деда принца Чарльза и отца, принца Уильяма.

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Ранее мы сообщали, что Королева Британии впервые с начала карантина появилась на публике.