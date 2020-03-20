Кембридж открыл онлайн-доступ к 700 учебникам на время карантина из-за коронавируса

Книги будут доступны только до конца мая этого года

Издательство при британском Кембриджском университете открыло онлайн-доступ к 700 учебникам, которые раньше считались платными, - теперь студенты смогут пользоваться ими, пока находятся дома на карантине.

Как отмечается, открытый доступ будет сохраняться до конца мая 2020 года.

Для того, чтобы ознакомиться с книгами, нужно перейти на специальную онлайн-систему Cambridge Core.

Известно, что там можно найти как книги на историческую тематику, так и об искусстве, политике и международных отношениях.

Следует заметить, что доступ к библиотеке можно получить только с браузера, то есть скачивать их на компьютер или телефон не разрешено.