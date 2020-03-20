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Кембридж открыл онлайн-доступ к 700 учебникам на время карантина из-за коронавируса

Фото из открытых источников

Книги будут доступны только до конца мая этого года

Издательство при британском Кембриджском университете открыло онлайн-доступ к 700 учебникам, которые раньше считались платными, - теперь студенты смогут пользоваться ими, пока находятся дома на карантине.
 
Об этом сообщается на сайте издательства.
 
Как отмечается, открытый доступ будет сохраняться до конца мая 2020 года.
 
Для того, чтобы ознакомиться с книгами, нужно перейти на специальную онлайн-систему Cambridge Core.
 
Известно, что там можно найти как книги на историческую тематику, так и об искусстве, политике и международных отношениях.
 
Следует заметить, что доступ к библиотеке можно получить только с браузера, то есть скачивать их на компьютер или телефон не разрешено.
 
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Ранее сообщалось, что в Минздраве рекомендовали отпустить работников на дистанционную работу из-за распространения коронавируса.
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