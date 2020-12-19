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Казахстан начал вакцинацию собственным препаратом от COVID-19

Вакцинация в Казахстане primeminister.kz

До конца декабря прививки планируют сделать примерно трем тысячам добровольцев

Казахстан 19 декабря начал прививать добровольцев собственной вакциной от коронавируса QazCovid. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана. 

Как отмечается, вакцинация началась в клиниках городов Алматы и Тараз. 

"До настоящего времени НИИ проведены I и II фазы клинических испытаний отечественной вакцины QazCovid-in. Министерство Здравоохранения одобрило начало заключительной, III фазы клинических исследований на трех тысячах добровольцах. Сегодня первые добровольцы были привиты отечественной вакциной в НИИ (Национальном исследовательском институте - ред.), клиниках городов Алматы и Тараз", – заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин. 

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По его словам, до конца декабря 2020 года в стране планируют вакцинировать примерно три тысячи добровольцев. Для проведения III фазы будет выпущена необходимая партия вакцины в объеме 10 тыс. доз. 

Вакцинация в Казахстане primeminister.kz

Напомним, несколько месяцев назад в Казахстане создали вакцину от COVID-19 на основе штамма вируса, выделенного у больных. А в конце августа Всемирная организация здравоохранения допустила этот препарат к клиническим испытаниям.

 
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