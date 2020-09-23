"Кавказ-2020": Россия применила бомбардировщики и "сушки"

Российские военные отработали поражение объектов условного противника

Российский истребитель Су-30СМ Фото из открытых источников

Российские военные во время учений "Кавказ-2020" отработали поражения объектов условного противника с привлечением самолетов Су-30СМ, Су-34 Южного и Западного округов и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил ВС РФ.

Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Михаил Шаравара со ссылкой на информацию Главного управления разведки (ГУР).

"21 сентября с. г. отработан вопрос поражения объектов условного противника с привлечением самолетов Су-30СМ и Су-34 оперативно-тактической авиации Южного и Западного округов, а также дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил ВС РФ", - отметил Шаравара.

По его словам, управление действиями авиации осуществлялось с применением самолета дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У и самолета-разведчика Ил-20М.

Напомним, в понедельник, 21 сентября, Россия начала проведение стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020", в связи с чем в боевую готовность были приведены истребители в аннексированном Крыму.