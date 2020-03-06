Катастрофа МН17: Генсек НАТО призвал страны содействовать в привлечении к ответственности виновных в трагедии
Также Столтенберг приветствовал начало судебного разбирательства в Нидерландах дела о сбитом самолете
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал страны мира содействовать в привлечении к ответственности виновных в авиакатастрофе MH17 Malaysia Airlines. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.
В частности, Столтенберг приветствовал начало судебного разбирательства в Нидерландах дела о сбитом самолете Malaysian Airlines над Донбассом летом 2014 года.
"Я полностью уверен в независимости и профессионализме нидерландской правовой системы. Как и ранее, важно установить истину, ответственность и справедливость в связи с катастрофой рейса MH17 согласно резолюции 2166 Совета безопасности ООН. Все страны обязаны максимально сотрудничать для достижения этих усилий", - отметил глава НАТО.
Напомним, 17 июля 2014 года Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит ракетой над неподконтрольной Украине территорией Донбасса. Вследствие этого все 298 человек на борту погибли.