Катастрофа МН17: Генсек НАТО призвал страны содействовать в привлечении к ответственности виновных в трагедии

Также Столтенберг приветствовал начало судебного разбирательства в Нидерландах дела о сбитом самолете

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал страны мира содействовать в привлечении к ответственности виновных в авиакатастрофе MH17 Malaysia Airlines. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

В частности, Столтенберг приветствовал начало судебного разбирательства в Нидерландах дела о сбитом самолете Malaysian Airlines над Донбассом летом 2014 года.

"Я полностью уверен в независимости и профессионализме нидерландской правовой системы. Как и ранее, важно установить истину, ответственность и справедливость в связи с катастрофой рейса MH17 согласно резолюции 2166 Совета безопасности ООН. Все страны обязаны максимально сотрудничать для достижения этих усилий", - отметил глава НАТО.

Напомним, 17 июля 2014 года Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит ракетой над неподконтрольной Украине территорией Донбасса. Вследствие этого все 298 человек на борту погибли.