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Катар урегулировал конфликт со странами Персидского залива

Флаг Катара Фото из открытых источников

С Катаром откроют сухопутные и морские границы

Страны Персидского залива подписали соглашение по урегулированию дипломатического кризиса вокруг Катара. Об этом сообщает DW

Согласно сообщению, документ подписали во время 41-го саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в котором принимали участие Бахрейн, ОАЭ, Катар, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия. 

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Перед этим в МИД Кувейта, который был посредником на переговорах, заявили, что отношения с Дохой будут нормализованы. Это предполагает открытие с Катаром сухопутных и морских границ, а также воздушного пространства.

Также в СМИ говорили о том, что восстановление дипломатических отношений с Катаром может стать последним шагом в создании антииранского альянса в регионе с участием Израиля и арабских государств.

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Напомним, недавно власти Ирана официально уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о намерении обогащать уран до 20%, что является нарушением международного ядерного соглашения.

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