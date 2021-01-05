Катар урегулировал конфликт со странами Персидского залива

Флаг Катара Фото из открытых источников

С Катаром откроют сухопутные и морские границы

Страны Персидского залива подписали соглашение по урегулированию дипломатического кризиса вокруг Катара. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, документ подписали во время 41-го саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в котором принимали участие Бахрейн, ОАЭ, Катар, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия.

Новости по теме: Иран задержал в Персидском заливе танкер под флагом Южной Кореи

Перед этим в МИД Кувейта, который был посредником на переговорах, заявили, что отношения с Дохой будут нормализованы. Это предполагает открытие с Катаром сухопутных и морских границ, а также воздушного пространства.

Также в СМИ говорили о том, что восстановление дипломатических отношений с Катаром может стать последним шагом в создании антииранского альянса в регионе с участием Израиля и арабских государств.

Напомним, недавно власти Ирана официально уведомила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о намерении обогащать уран до 20%, что является нарушением международного ядерного соглашения.