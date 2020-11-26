Карпатский регион находится в реальной опасности за незаконные вырубки и изменения климата, – ООН

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В качестве примера негативных последствий незаконной вырубки лесов в ООН привели наводнения в Украине

Исполнительный директор программы ООН по вопросам окружающей среды Ингер Андерсен заявила о наличии серьезных угроз для стран Карпатского региона из-за вырубки лесов и изменения климата. Об этом она сообщила во время встречи с представителями Чехии, Венгрии, Польши, Румынии, Сербии, Словакии и Украины, передает пресс-служба программы.

По словам Андерсен, Карпатский регион находится в реальной и непосредственной опасности. "Пралеса Карпат и их уникальное биоразнообразие исчезают с угрожающей скоростью, древесина незаконно вырубается и перевозится через границы горных государств и за их пределы. Это имеет множество последствий", - сказала представительница ООН.

В частности, она заявила о том, что причиной нескольких разрушительных наводнений, которые за последние годы пережила Украина, стала незаконная рубка лесов. "Села и дороги затоплены. Мосты разрушены. Люди погибли. Наводнения частично связаны с изменением климата. Но незаконные рубки, которые происходят под прикрытием трудностей, которые понесла Украина, уничтожили большие куски леса, которые впитывают излишки воды и обеспечивают защиту от наводнения", – высказалась Андерсен.

В то же время представитель ООН отметила, что Румынии незаконные рубки за последние 20 лет обошлись в более чем пять миллиардов евро. В завязку с этим Андерсен обратилась к странам Карпатского региона с призывом укреплять верховенство права для обеспечения защиты окружающей среды, а также увеличить сотрудничество и бороться с изменениями климата.

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Напомним, не так давно Кабинет министров Украины выделил Закарпатской области 37 млн грн на восстановление дорог после наводнения. Средства направят на ликвидацию последствий непогоды.