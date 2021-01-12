Капитолий могут штурмовать в день инаугурации Байдена: Сенаторы получили предупреждение

Штурм Капитолия. 6 января 2021 года REUTERS

Вооруженное нападение также планируется на Белый дом и здание Верховного суда

Служба безопасности Конгресса Соединенных Штатов Америки предупредила сенаторов о запланированном штурме Капитолия в день инаугурации Джо Байдена, которая запланирована на 20 января. Об этом сообщает The Hill, ссылаясь на источники.

Как отмечается, законодателям сообщили о риске вооруженного нападения на Капитолий, Белый дом и здание Верховного суда в день инаугурации Байдена.

Некоторые сенаторы, обеспокоенные угрозой возможных беспорядков, призвали избирателей не приезжать в американскую столицу в день инаугурации новоизбранного президента.

К слову, в Вашингтоне в день инаугурации для обеспечения безопасности будут привлечены около 15 тыс. сотрудников Национальной гвардии.

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Ранее сообщалось, что из-за штурма Капитолия в Вашингтоне было решено продолжить режим чрезвычайной ситуации в городе, который продлится до 20 января - до инаугурации президента Джо Байдена.

Кроме того, на днях федеральное бюро расследований получило информацию о подготовке восстания на территории Соединенных Штатов Америки. Причиной восстания может стать отстранение 45-го президента Дональда Трампа по решению Конгресса.