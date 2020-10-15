Канадская оппозиция хочет больше поддержки для Украины

Там выступили и за усиление давления на Россию по делу отравления Навального

Канада должна максимально применять имеющиеся санкционные инструменты для наказания россиян за агрессию против Украины и отравление оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил депутат от оппозиционной Консервативной партии Канады и теневой министр обороны Джеймс Безан, передает "Укринформ".

"Канада может и должна делать больше для привлечения к ответственности российских чиновников за военную агрессию в Украине. Максимально должен использоваться канадский закон о санкциях Магнитского, в том числе когда речь идет о привлечении к справедливости ответственных за отравления лидера российской оппозиции Алексея Навального. Эти грубые и постоянные нарушения прав человека нельзя оставлять безнаказанными", — сказал Безан.

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Ранее министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань во время разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что канадское правительство решило выделить дополнительные 4,3 млн канадских долларов в поддержку сектора безопасности и обороны Украины.